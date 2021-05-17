Кемерово, 17 мая, 2021, 05:47 — ИА Регнум. Школьники Кемеровской области начали изучать историю региона по уникальным архивным фотографиям. Снимки были сделаны на стройках, заводах, шахтах и важнейших событиях, начиная с 20-х годов прошлого столетия. Об этом сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование России

«Ребята смогут изучать историю малой родины на примерах биографии конкретных людей, которых они увидят на фотографиях, через реальные события и объекты, запечатлённые на кадрах, — отметили в пресс-службе областной администрации. — Особенность проекта ещё и в том, что на архивных снимках ТАСС кузбассовцы могут узнать себя или своих родственников и знакомых. Всех, кто обнаружит такой кадр в медиабанке, очень просят связаться с модераторами проекта».

Уроки будут проходить до 20 мая. На них планируют приглашать ветеранов, которые своими воспоминаниями дополнят исторические моменты.

Отмечается, что оцифрованы и собраны в электронный медиабанк более сотни исторических кадров. Он доступен для всех жителей региона.