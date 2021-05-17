Ульяновск, , 05:47 — REGNUM В Ульяновской области 16 мая зарегистрировано четыре лесных пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

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По данным ведомства, в 15:00 в Мелекесском районе произошёл лесной пожар на площади 0,5 гектаров, его потушили в 23:30.

В 16:05 в Измайловском лесничестве Барышского района начали тушить ещё один лесной пожар, площадь возгорания составила 0,16 гектаров. Его ликвидировали через три часа. В тот же день в 20:30 в Ульяновске спасатели выехали на тушение пожара на площади 1,8 га, его ликвидировали в 23:00.

Все три пожара оцениваются как средние. Всего за сутки произошло четыре лесных пожара.

Кроме того, в Ульяновской области за сутки зарегистрировано 11 техногенных пожаров, 38 случаев загорания мусора и 21 травяной пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разводить открытый огонь.