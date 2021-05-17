Ульяновск, , 05:37 — REGNUM В Ульяновской области с начала пандемии проведено более 878 тыс. тестов на коронавирус. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативным данным ведомства, за последние сутки официально выявлено 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии сделано 878 754 лабораторных исследования на коронавирус в отношении 841 139 человек. Под наблюдением находятся 8427 контактных лиц.

Отметим, что ранее в Ульяновской области наградили лучших медицинских сестёр. Всего в регионе работают свыше 13 тыс. медицинских сестёр, кроме того, ежегодно выпускаются ещё около 500 молодых специалистов.