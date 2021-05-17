Владивосток, , 05:45 — REGNUM В Приморье на утро 17 мая вакцинировался от коронавируса уже 123 341 человек, полный курс прошли 91 006 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Отмечается, что в здании правительства Приморья продолжает работать мобильный пункт вакцинации — ещё до 4 июня ежедневно кроме выходных. За два рабочих дня в пункт обратились более 100 человек.

«Этот пункт располагается рядом с транспортными развязками, поэтому жителям удобно по пути зайти, пройти осмотр врачом и получить прививку при отсутствии медотвода. Вторую прививку можно будет получить в поликлиниках: на Океанском проспекте, 35, улица Котельникова, 10», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал не ждать третьей волны пандемии коронавируса в стране, а как можно скорее вакцинироваться.