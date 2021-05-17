Токио, , 05:36 — REGNUM До 43% возросло число сторонников отмены XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Об этом 17 мая свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного изданием Asahi.

Это рекордный показатель за последнее время, при этом большинство противников проведения Олимпийских игр в Токио в текущем году среди людей в возрасте старше 60 лет — 54%. За повторную отсрочку спортивного мероприятия высказались при этом 40% японцев, а поддержали идею проведения Олимпийских игр в текущем году лишь 14% респондентов.

Для сравнения, в апреле противников проведения Олимпиады в Токио набралось 35%, за отсрочку соревнований на год в апреле высказались 33,6% респондентов, а стремление властей и оргкомитета провести Олимпийские игры этим летом поддержали месяц назад 28% опрошенных.

В опросе приняли участие 1,5 тысяч человек, он проводился 15 и 16 мая по мобильным и стационарным телефонам, а также в сети интернет.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться в Токио в 2020 году, но были перенесены на год в связи с пандемией коронавируса. В текущем году Олимпиада состоится с 23 июля по 8 августа, иностранные болельщики на соревнования допущены не будут.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство японцев выступили против проведения летних Олимпийских игр в Токио в текущем году.

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