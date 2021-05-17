Кемерово, , 05:35 — REGNUM На территории Кемеровской области сегодня, 17 мая, сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы, ветер юго-западный 5−10, порывы до 15 м/с. Температура днём составит +16…+21°С.

В городе Кемерово облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 5−10 м/с, температура днём +18…+20°С.