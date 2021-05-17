В суде завершен многомиллионный спор Минобороны РФ с торговцем отходами
Москва, 17 мая, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал Минобороны России во взыскании более 162 млн рублей с компании по оптовой торговле отходами и ломом — ООО «Транслом». Вердикт судьи Жбанковой может быть обжалован в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.
В карточке дела пока обнародована только результативная часть по иску министерства на сумму 162 718 927 рублей 80 копеек.
Судья решила «в удовлетворении исковых требований отказать», но с ответчика взыскано в доход бюджета 37,9 тыс. рублей госпошлины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый спор между сторонами, ранее также было дело на 762 тыс. рублей и иск на 9,8 млн рублей.
Компания-ответчик работает в своей сфере с 2007 года. Владелец фирмы с февраля 2021 года — компания «Кронос», на 99,9% принадлежащая Алексею Золотареву. Осенью 2020 года владельцем небольшой доли было также ООО «Сбербанк инвестиции», но на сегодня в выписке ЕГРЮЛ компания не фигурирует. Примечательно: доля «Кроноса» в «Трансломе» заложена Сбербанку.
ООО «Транслом» выступало исполнителем почти в 40 госконтрактах на общую сумму более 3,4 млрд рублей и заказчиком свыше 1 тыс. контрактов на сумму более 28,9 млрд рублей.