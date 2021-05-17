Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Переговоры с Израилем, Палестиной и своими партнёрами на Ближнем Востоке намерены продолжать вести с целью урегулировать возникший военный конфликт власти США. Об этом 16 мая заявил президент США Джозеф Байден в своём выступлении по случаю праздника Ураза-байрам, которое было опубликовано пресс-службой Белого дома.

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Американский лидер пояснил, что администрация Белого дома намерена взаимодействовать с палестинцами, израильтянами и другими региональными партнерами с целью достижения полной стабилизации ситуации в регионе.

Также Байден уточнил, что, по мнению администрации Белого дома, жители Палестины и Израиля в равной степени обладают правом жить в безопасности и быть защищёнными, «пользуясь в равной мере свободой, процветанием и демократией».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что юг Израиля вновь подвергся ракетным обстрелам с территории сектора Газа.

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