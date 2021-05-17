Хабаровск, , 05:18 — REGNUM В Хабаровском крае последние звонки и выпускные пройдут в традиционном формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу для проведения мероприятий в школах и детских садах можно объединять классы и группы, приглашать родителей и родственников. Выпускные и последние звонки могут проходить как на открытом воздухе, так и в помещениях с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Магаданской области разработало рекомендации с учетом дополнительных мер безопасности, которые позволят родителям дошкольников и старшеклассников посетить выпускные утренники, вечера и последние звонки.