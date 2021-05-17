Владивосток, , 05:15 — REGNUM Полпред президента РФ на дальнем Востоке Юрий Трутнев будет в Приморье с рабочей поездкой 17−19 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт полпредства в ДФО.

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17 мая вице-премьер посетит судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне, ознакомится с развитием социальной инфраструктуры города, побывает в дальневосточном судостроительном колледже, где готовятся кадры для судостроительного комплекса, в детской поликлинике, которую построили за счёт средств федерального бюджета по линии «Единой дальневосточной субсидии». Запланирован ряд совещаний по реализации плана комплексного развития Большого Камня.

18 мая Трутнев проведёт во Владивостоке, где в том числе будут рассмотрены вопросы подготовки к проведению Восточного экономического форума в 2021 году.

19 мая полпред президента проведёт заседание президиума правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. В тот же день намечена встреча с инвесторами, планирующими реализовать инвестиционные проекты в макрорегионе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ обсуждает возможность создания госкомпании, которая будет обладать исключительным правом на экспорт круглого леса, заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.