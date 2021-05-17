Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Американский миллиардер, основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск не исключил возможности продажи компанией своих биткойн-активов. Об этом может свидетельствовать сообщение Маска 17 мая в Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей.

Пользователь под ником CryptoWhale предположил, что держатели биткойнов будут сильно расстроены, когда узнают о том, что компания Tesla уже избавилась от остатков своих биткойн-активов. В ответ на этот твит Маск ответил «В самом деле».

Напомним, о вложении $1,5 млрд в биткойн компания Tesla объявила в феврале текущего года. При этом руководитель компании Илон Маск пояснил, что считает инвестиции Tesla в биткойн безрассудством.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что курс биткойна упал на более чем 15% после заявления Маска о прекращении продажи автомобилей Tesla за биткойны в связи с неэкологичным способом их получения.

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