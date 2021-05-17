Наньнин, Китай, , 04:25 — REGNUM Один человек погиб, еще 21 получил ранения после того, как торнадо обрушился на городок в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Торнадо прошелся п городу Шэнцзэ, расположенном близ города Сучжоу примерно в 19:00 по Пекину 14 мая, сообщили городские пожарные. В результате были повреждены линии электропередач и несколько фабричных зданий населенного пункта.

Правительство городка сообщило, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, как сообщалось ранее, шесть человек стали жертвами торнадо в столице китайской провинции Хубэй городе Ухане.