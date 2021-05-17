Ухань, Китай, , 04:21 — REGNUM Шесть человек погибли, еще 218 получили ранения после того, как торнадо обрушился на столицу центральной китайской провинции Хубэй город Ухань, сообщает агентство Синьхуа.

Торнадо со скоростью ветра 23,9 метра в секунду пронесся по району Кайдянь города в 20:39 по Пекину 14 мая, повалив несколько сараев на строительной площадке и сломав большое количество деревьев.

Предварительное расследование, проведенное местными властями 15 мая утром, было порушено 27 домов, в то время как повреждения получило жилье 130 домохозяйств были. Также пострадали два башенных крана и 8000 квадратных метров навесов на строительной площадке.