Чунцин, Китай, , 04:16 — REGNUM Двадцать шесть государственных служащих в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая были привлечены к ответственности за аварию на угольной шахте, в результате которой в декабре прошлого года погибли 23 человека, сообщает агентство Синьхуа.

Расследование установило, что смертельный пожар на угольной шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань был несчастным случаем из-за прорех в безопасности труда, сообщает Управление безопасности угольных шахт Чунцина.

Пожар возник, когда рабочие компании по переработке отходов демонтировали подземные сооружения в шахте, которую планировалось закрыть к концу прошлого года.

В нарушение правил техники безопасности рабочие использовали сжиженный нефтяной газ для резки, в результате чего высокотемпературный шлак воспламенил нефть, которая сочилась из пласта породы. Последовавший за этим пожар привел к выбросу большого количества токсичного дыма и, как следствие, гибели людей.

Компания по переработке отходов не имела лицензии на работы по переработке отходов, связанных с шахтами, и подкупила должностных лиц шахты, что привело к слабому контролю за безопасностью подземных работ по переработке отходов.

Из 26 государственных служащих два надзирателя за безопасностью труда, направленные местным правительством на угольную шахту, были уволены, а их дела переданы в прокуратуру.

Семеро были отстранены от занимаемых должностей, в то время как остальные подвергнуты партийным дисциплинарным и административным наказаниям, а также менее строгим дисциплинарным наказаниям за невыполнение служебных обязанностей.

Авария произошла на шахте 4 декабря 2020 года привела к гибели 23 человек и одному тяжелому ранению, а также нанесла прямой экономический ущерб в размере 26,32 млн юаней (около $4,1 млн).