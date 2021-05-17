Хабаровск, , 04:19 — REGNUM В Хабаровском крае 17 мая прошёл тренировочный экзамен по английскому языку — участвовали 638 выпускников 11 классов. Общественные наблюдатели проверили работу видеокамер в аудиториях, посмотрели, насколько хорошо видно места для выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобразования и науки.

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Всего будет задействовано 88 пунктов для сдачи ЕГЭ.

Стать общественным наблюдателем может любой совершеннолетний житель края. Для этого необходимо за три дня до начала экзаменов подать заявление в министерство образования Хабаровского края, пройти подготовку и итоговое тестирование.

«Если кандидат набирает необходимое количество баллов, то ему выдается удостоверение с указанными в нём пунктами проведения экзаменов», — добавили в минздраве региона.

Основной период госэкзамена для выпускников, которые не планируют поступление в вуз, начнётся 25 мая.

ЕГЭ стартует 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии, а завершается 2 июля резервным днём для сдачи всех предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов в России пройдут в штатном режиме. Об этом в ходе совещания членов правительства с участием президента РФ Владимира Путина заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.