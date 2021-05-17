Пекин, , 04:11 — REGNUM Исследователи до сих пор не нашли никаких свидетельств антигенного побега среди мутантных вариантов коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Хэ Цинхуа заявил на пресс-конференции в Пекине 14 мая, что различные вариации COVID-19 встречаются во все большем количестве стран, а связанный с Индией вариант был обнаружен более чем в 40 странах и регионах по всему миру. При этом, нельзя исключать возможности появления новых штаммов.

Чиновник заявил, что Китай полностью готов к ухудшению ситуации и усилит карантин, а также тестирование въезжающих путешественников, обеспечив дезинфекцию импорта из соответствующих стран.

Напомним, что антигенный или иммунный побег — это способность вируса избегать обнаружения со стороны иммунной системы человека.