Благовещенск, , 04:07 — REGNUM В Приамурье 17 мая в Архаринском районе между заказником Андреевский и природным парком «Бурейский» выпустили на волю тигрицу Санду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Исторически тигры всегда жили на юге Приамурья, исчезли они исключительно по вине человека. Возвращение редких хищников должно не только восстановить справедливость, но и привлечь в регион многочисленные международные фонды и экологические организации, которые, вкладывая средства в сохранение амурского тигра, со временем дадут импульс как к развитию амурских природоохранных организаций, так и к появлению долгосрочных программ по улучшению биоразнообразия в регионе в целом», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

В этом районе области хорошие широколиственные леса и условия схожи с историческим ареалом обитания животного. В Архаринском районе вблизи Хинганского заповедника живёт тигрица Елена. Между животными довольно большое расстояние и они не должны пересекаться.

На Санду недели ошейник с GPRS-датчиком.

Всего на территории Амурской области насчитывается четыре-пять тигров.

Как сообщало ИА REGNUM, тигрица Санда была изъятая с истощением из дикой природы в Приморье и год проходила реабилитацию в центре в селе Алексеевка.