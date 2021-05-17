Нью-Дели, , 04:06 — REGNUM Сбор урожая чая может быть сорван из-за засухи и ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу в Индии. Об этом 17 мая сообщает газета Financial Times (FT).

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По данным издания, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, который является крупнейшим в стране по производству чая, было зарегистрировано около 500 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. При этом владельцы чайных плантаций настаивают на проведении повторных исследований для определения реальных масштабов эпидемии.

Представители профсоюзов предполагают, что основной причиной заражения коронавирусом работников плантаций стали условия проживания и труда. Работающие на плантациях люди проживают и перемещаются большими группами, что создаёт благоприятные условия для распространения инфекции. Власти в экстренном порядке открывают пункты вакцинации для работников чайных плантаций, но привить всех пока не удаётся из-за дефицита вакцин.

Кроме того, отмечается, что в штате Ассам и на северо-востоке Индии началась сильная засуха. Производители чая предполагают, что если ситуация не улучшится, то цены на чай могут вырасти.

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