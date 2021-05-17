Пекин, , 04:04 — REGNUM Китай одобрил создание еще трех центров защиты прав интеллектуальной собственности на северо-востоке страны, сообщили в Национальном управлении интеллектуальной собственности КНР, передает агентство Синьхуа.

Ляонинский центр будет расположен в провинции Ляонин, в то время как Цзилиньский центр и Чанчуньский центр будут открыты провинции Цзилинь. Они будут предоставлять быстрые и совместные услуги по защите прав интеллектуальной собственности в сферах новых материалов, информационных технологий нового поколения, производства высококачественного оборудования, биомедицинской промышленности и современного сельского хозяйства.

В число уже работающих центров на северо-востоке Китая входят включают Шэньянский центр в провинции Ляонин и Хэйлунцзянский центр в провинции Хэйлунцзян. Они сосредоточены на защите прав интеллектуальной собственности в производстве высокотехнологичного оборудования и биологической промышленности.

На сегодняшний день в Китае строится или эксплуатируется 46 центров защиты прав интеллектуальной собственности.