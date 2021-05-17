Найроби, 17 мая 2021, 03:59 — REGNUM Китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies объявил о запуске программы по облегчению найма на работу и стажировки для студентов кенийского университета, сообщает агентство Синьхуа.
Более 30 рабочих мест и возможностей для стажировки будут доступны местной молодежи с углубленным обучением в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках программы, которая также поддерживается одним из трех крупнейших операторов связи Китая компанией China Telecom.
Секретарь кабинета министров в Министерстве ИКТ Кении Джо Мучеру приветствовал сотрудничество с Huawei в интересах повышения цифровых навыков среди кенийской молодежи и ускорения реализации стремления страны стать центром экономики знаний.
Программа трудоустройства и стажировки для кенийских выпускников была запущена на ярмарке вакансий Huawei, которая состоялась практически 13 мая и была отмечена высокопоставленными правительственными чиновниками, руководителями отрасли и учеными.
Генеральный директор Huawei Kenya Уилл Мэн сказал, что улучшение цифровых навыков кенийской молодежи является ключом к адекватной подготовке их к будущей работе, а также к увеличению их вклада в социально-экономические преобразования страны.
Он сказал, что Huawei сплотилась вокруг проекта цифровой экономики Кении, основными столпами которого являются электронное правительство и торговля, основанная на технологиях.