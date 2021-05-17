Найроби, , 03:59 — REGNUM Китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies объявил о запуске программы по облегчению найма на работу и стажировки для студентов кенийского университета, сообщает агентство Синьхуа.

Более 30 рабочих мест и возможностей для стажировки будут доступны местной молодежи с углубленным обучением в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках программы, которая также поддерживается одним из трех крупнейших операторов связи Китая компанией China Telecom.

Секретарь кабинета министров в Министерстве ИКТ Кении Джо Мучеру приветствовал сотрудничество с Huawei в интересах повышения цифровых навыков среди кенийской молодежи и ускорения реализации стремления страны стать центром экономики знаний.

Программа трудоустройства и стажировки для кенийских выпускников была запущена на ярмарке вакансий Huawei, которая состоялась практически 13 мая и была отмечена высокопоставленными правительственными чиновниками, руководителями отрасли и учеными.

Генеральный директор Huawei Kenya Уилл Мэн сказал, что улучшение цифровых навыков кенийской молодежи является ключом к адекватной подготовке их к будущей работе, а также к увеличению их вклада в социально-экономические преобразования страны.

«С развитием технологий нам, как работодателям, необходимо убедиться, что мы продолжаем передавать навыки преподавателям и студентам, чтобы они были готовы к этой работе», — сказал Мэн.

Он сказал, что Huawei сплотилась вокруг проекта цифровой экономики Кении, основными столпами которого являются электронное правительство и торговля, основанная на технологиях.