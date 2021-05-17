Ростов-на-Дону, , 03:54 — REGNUM В арбитраж Ростовской области поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Завод универсальное оборудование». Иск к предприятию с уставным капиталом более 28 млн рублей пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области поступило в суд 14 мая 2021 года. Сумма исковых требований — 882 786,39 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие было учреждено в декабре 2014 года в городе Шахты. Уставный капитал — 28 423 725 рублей. Его руководитель — Рамазан Байзулаев, владельцы — Елена Варшавская с долей 51% и ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ».

ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» объявлено банкротом в 2019 году. Завод принадлежит нидерландской фирме «Атрикс Б. В».