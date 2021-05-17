Пекин, , 03:53 — REGNUM Китай остается популярным местом для иностранных инвесторов, с резким ростом прямых иностранных инвестиций (FDI) в период с января по апрель, сообщает агентство Синьхуа.

Объем FDI в экономику материковой части Китая, находящиеся в фактическом использовании выросли на 38,6% в годовом исчислении до 397,07 млрд юаней (около $61,45 млрд) за первые четыре месяца этого года, сообщило Министерство коммерции КНР.

Данный объем увеличился на 30,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Иностранные инвестиции в сферу услуг выросли на 46,8% в годовом исчислении до 312,94 млрд юаней, а иностранные инвестиции в сектор высокотехнологичных услуг выросли на 34%.

С января по апрель инвестиции стран АСЕАН увеличились на 65,2% в годовом исчислении, а инвестиции стран инициативы «Пояса и пути» и Европейского союза — на 62,8% и 9,2% соответственно.

Объем иностранных инвестиций, фактически используемых восточными, центральными и западными регионами Китая, увеличился на 39,1%, 37,5% и 30,3% соответственно.

Профессионалы отрасли объясняют устойчивый рост иностранных инвестиций прочной экономической базой страны и последовательными мерами по открытости, что свидетельствует об уверенности иностранных инвесторов в экономическом развитии Китая.