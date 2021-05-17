Владивосток, , 03:51 — REGNUM Лесопользователи Приморья смогут оформить долгосрочную аренду, что станет эффективной поддержкой лесной отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе правительства края.

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Организации и индивидуальные предприниматели, владеющие объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры, для участия в открытом конкурсе должны подать заявку.

«Предоставление лесных участков в аренду для заготовки древесины по результатам открытых конкурсов позволит повысить производительность труда предприятий, увеличить объем готовой продукции и количество рабочих мест в отрасли, а также налоговую отдачу. На арендаторов будет возложена обязанность по охране и защите и воспроизводству лесов», — сказал зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.

Организатор конкурса определит победителя на право заключения договора лесного участка на основании предложенных условий и критериев.

«Отраслевая общественность высказалась за то, чтобы проводить не «короткие» аукционы на пользование лесными участками сроком на один год, а конкурсные процедуры на длительные сроки, на 49 лет. Мы считаем, что это правильно. Это устойчивое развитие компаний, которые соответствующим образом будут относиться к своему лесному участку и по вопросам пожарной безопасности, и с точки зрения перспектив предприятий. Мы это, безусловно, поддержим», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко заявила, что власти должны свети к нулю уровень криминала в лесной отрасли.