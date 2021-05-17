Пекин, , 03:49 — REGNUM Китайские потребители потратили 692,8 млрд юаней (около $107,22 млрд) в течение 15-дневного фестиваля онлайн-покупок, свидетельствуют официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Данный показатель знаменует рост в годовом исчислении на 26,7%, сообщил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на очередной пресс-конференции 13 мая.

Фестиваль онлайн-покупок, совместно организованный Министерством коммерции и другими ведомствами, представляет собой общенациональную кампанию, направленную на повышение качества потребления.

Выручка от продаж физических товаров выросла на 25,9% в годовом исчислении до 562 млрд юаней во время фестиваля, при этом на долю китайских брендов приходится 73,8% от общего объема продаж, свидетельствуют данные.

Продажи туристических пакетов выросли на 330% по сравнению с прошлым годом во время онлайн-фестиваля, а продажи услуг общественного питания выросли на 51,1%.