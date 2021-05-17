Благовещенск, , 03:41 — REGNUM В Приамурье из-за паводка ввели режим повышенной готовности — существенно на уровень воды в реках области повлияли сильные дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в правительстве региона.

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Решение о введении режима повышенной готовности было принято на заседании КЧС.

«Нужно готовиться к наихудшему варианту развития событий, возможно, не придется принимать жестких мер, но всё же материальные ресурсы нужно подготовить, все сотрудники должны знать порядок действий в случае ухудшения паводковой обстановки», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Вода поднялась в руслах рек Селемджа, Правый Уркан, Зея, Томь, Нора. Существует риск подтоплений на территории Селемджинского района в населённых пунктах Стойба, Февральское, Бысса, Норск и Мазановском районе в населённых пунктах Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Таскино.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ направит 450 млн рублей на восстановление дорог в Коми и Иркутской области. За эти средства планируется восстановить региональные, муниципальные и местные дороги, пострадавшие в результате паводков.