Владивосток, , 03:44 — REGNUM В Приморье на 1 апреля численность зарегистрированных безработных составляла 14,8 тыс. человек — ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале составила 998,3 тыс. человек, это 53,2% от общей численности населения края. В их числе — 950,9 тыс. человек (95,2%) были заняты в экономике и 47,5 тыс. человек не имели работы, но были в поиске.

Уровень безработицы в феврале составлял 4,8%; уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 апреля — 1,5%.

В ноябре 2020 года в списке безработных значились около 19,4 тыс. граждан, а в июне — более 34 тыс. приморцев.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке труда в России идёт восстановительный процесс, сообщил 13 мая глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента РФ.