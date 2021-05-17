Хабаровск, 17 мая, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Осужденный за растрату крупной суммы бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в ДФО Виктор Ишаев за год планирует ликвидировать один из своих дальневосточных активов. В ЕГРЮЛ в карточке ООО «Вип пластик» появилась запись о начале ликвидации, которую планируется завершить к концу марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Government.ru Виктор Ишаев

Данное общество было учреждено в мае 2017 года для розничной торговли косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. С декабря 2017 года Ишаев является единственным собственником. По итогам 2020 года компания указала в официальной отчётности 6 тыс. рублей чистого убытка против 1,33 тыс. рублей убытков годом ранее. Ликвидатором назначен Алексей Малышенко, фирма числится в стадии ликвидации с 8 апреля 2021 года.

Напомним, в активе Ишаева остаётся строительное ООО «Бейс» с уставным капиталом 44,3 млн рублей, которое с 2019 года возглавляет также Малышенко. В 2020 году эта же компания взыскала с «Роснефти» долг по аренде помещения в размере 753 тыс. рублей. Решение оспаривается.

Именно договор аренды помещений, принадлежащих «Бейсу», и лёг в основу уголовного дела, по которому Виктора Ишаева осудили к штрафу и условному сроку. На момент передачи в аренду помещения Ишаев занимал должность вице-президента «Роснефти». Следователи заявили, что объект был сдан в аренду по завышенной цене, а значит, была допущена растрата. Ущерб оценили в 7,5 млн рублей. Приговор обжаловался, но позднее Мосгорсуд прекратил апелляционное производство.

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