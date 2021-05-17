Айова-Сити, США, , 03:36 — REGNUM Грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся химические вещества, потерпел крушение возле города Сибли в американском штате Айова. Об этом 17 мая сообщает телеканал KTIV.

По предварительной информации, поезд сошёл с рельсов из-за обрушения моста. Сразу же после крушения поезда произошло возгорание части вагонов. Из-за сильного ветра возникла угроза распространения пожара в сторону ближайших к месту ЧП зданий.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчётов и специалисты по работе с опасными химическими веществами. В радиусе восьми километров от места крушения поезда объявлена эвакуация жителей. В том числе эвакуируют дом престарелых и больницу. Уточняется, что в поезде перевозились удобрения и нитрат аммония. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов в американском штате Миннесота поезда, гружёного соляной кислотой.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезд, гружённый соляной кислотой, сошёл с рельсов в штате Миннесота