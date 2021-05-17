Вашингтон, 17 мая, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток — 2» намерен обсудить на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 16 мая сообщил журналистам представитель Госдепа, стенограмма беседы была опубликована пресс-службой внешнеполитического ведомства США.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

Блинкен пояснил, что в ходе встречи с Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета в Дании может возникнуть вопрос о строительстве трубопровода «Северный поток — 2». По мнению госсекретаря США, этот российский проект может подорвать европейскую экономическую безопасность.

«Мы не стремимся к эскалации, мы просто ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», — заявил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что в ходе встречи будет обсуждаться взаимодействие в сферах взаимных интересов. Также, по словам Блинкена, будут рассматриваться области, в которых Россия «предпринимает вредоносные усилия», так как Соединённые Штаты не собираются «оставаться в стороне».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, власти США продолжают считать строительство трубопровода «Северный поток — 2» «плохим проектом».