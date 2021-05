Пекин, , 03:02 — REGNUM Китайский автопроизводитель BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd, дочерняя компания фирмы BAIC Group, стремится к более широкому и открытому сотрудничеству с другими компаниями в быстро развивающейся отрасли новых энергетических транспортных средств, сообщает агентство Синьхуа.

BAIC BluePark объединилась с технологическим гигантом Huawei в создании умных электромобилей. Huawei и BAIC BluePark представили ARCFOX αS HI (сокращение от Huawei Inside), модель электромобиля с операционной системой HarmonyOS от Huawei и ADS (Решение для автономного вождения), на 19-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности в прошлом месяце.

Автомобиль оснащен тремя лазерными радарами, что обеспечивает высокий уровень автономного вождения. Компания планирует начать поставки ARCFOX αS HI в декабре этого года, сообщил председатель правления BAIC BluePark New Energy Technology Co., Ltd. Лю Юй.

BAIC BluePark подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Huawei в 2017 году. В 2019 году обе стороны создали «творческую лабораторию» для совместной разработки технологий для электромобилей следующего поколения. BAIC BluePark и Huawei продолжат разрабатывать новые транспортные средства на новых источниках энергии с помощью передовых технологических решений, сказал Лю.

Помимо сделки с Huawei, BAIC BluePark также лицензировала два элемента своей основной технологии для Steyr USA LLC, дочерней компании производителя автозапчастей Magna Steyr Group, в начале этого года.

«Мы видим огромный потенциал на рынке электромобилей. И мы хотели бы расширить наше сотрудничество с большим количеством компаний в отрасли», — сказал Лю.

Продажи автомобилей на новых источниках энергии в Китае выросли на 10,9% в годовом исчислении до 1,37 млн единиц в 2020 году на фоне усилий правительства по стимулированию их использования и ослаблению давления на окружающую среду, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.