Пекин, , 02:56 — REGNUM Товарооборот между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы вырос на 50,2% до $30,13 млрд в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Помощник министра торговли КНР Жэнь Хунбинь сообщил во время пресс-конференции, что импорт Китая из указанных стран за данный период достиг $8,17 млрд, увеличившись на 44,7% в годовом исчислении.

Страна также планирует импортировать товаров на сумму $170 млрд из стран Центральной и Восточной Европы ближайшие пять лет.

Несмотря на глобальный спад, товарооборот между Китаем и данными странами увеличился на 8,4% в годовом исчислении до $103,45 млрд в прошлом году, сказал Жэнь, добавив, что двусторонняя торговля поддерживала среднегодовой рост на уровне 8% в период с 2012 по 2020 год.