Сямынь, , 02:52 — REGNUM Объем внешней торговли восточно-китайской провинции Фуцзянь достиг 534,78 млрд юаней (около $83,09 млрд) за первые четыре месяца 2021 года, увеличившись на 39,7% в годовом исчислении, сообщили в таможне столицы региона города Сямыни, передает агентство Синьхуа.

В общем объеме внешний торговли региона, импорт составил 219,19 млрд юаней, а экспорт — 315,59 млрд юаней, увеличившись на 37,7% и 41,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частные предприятия внесли наибольший вклад в общий рост объемов импорта и экспорта провинции, внеся совокупно 286,78 млрд юаней, если верить данным таможни города.

В число основных позиций импорта в этот период вошли электронные компоненты, железная руда и сельскохозяйственная продукция, а экспорт в основном складывался из механической и электротехнической продукции, а также трудоемких товаров, таких как текстиль и одежда.

Объем торговли прибрежной провинции с Соединенными Штатами за первые четыре месяца достиг 68,57 млрд юаней, увеличившись на 51,8% в годовом исчислении, а объем торговли со странами АСЕАН и Европейского союза достиг 103,98 млрд юаней и 57,7 млрд юаней соответственно, согласно таможенной статистике.