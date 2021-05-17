Пекин, , 02:49 — REGNUM Грузовое сообщение Китай-Европа будет улучшено, чтобы стимулировать развитие трансграничной электронной торговли, говорится в трехлетнем плане действий, опубликованном на Пятой международной выставке Шелкового пути, сообщает агентство Синьхуа.

Китай создаст механизм «зеленых» услуг для трансграничных компаний электронной коммерции через Китайские железные дороги (Чанань), а также разработает новые маршруты для облегчения международных грузопотоков, говорится в плане.

Будут предприняты усилия по поддержке стран, намеревающихся построить павильоны для продукции электронной коммерции в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, где проходила выставка, в то время как зарубежные склады будут созданы в попытке помочь снизить затраты для предприятий, согласно плану.

Китай будет использовать внутренние преимущества в секторе трансграничной электронной коммерции, предоставляя поставщикам за рубежом аутсорсинг бизнеса, включая работу агентств, интеллектуальную логистику и дистрибуцию, а также послепродажное обслуживание.

В плане также говорится, что в Сиане и за рубежом будут построены базы для обучения талантов, чтобы развивать больше талантов в этой области для стран, расположенных вдоль Пояса и пути.