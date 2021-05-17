Сямынь, , 02:45 — REGNUM Израильский предприниматель Гал Горен представил свой продукт — робота по имени Temiи — китайским коллегам на форуме высоких технологий в восточно-китайском городе Сямынь, сообщает агентство Синьхуа

В настоящее время более 1000 роботов Temi используются китайскими компаниями в розничной торговле, образовании, безопасности и здравоохранении, и в будущем их число может вырасти в геометрической прогрессии, учитывая огромный рынок Китая, сказал Горен на первом форуме сотрудничества Сямынь-Израиль по технологическим инновациям 11 мая.

Четыре года назад Горен перенес свой стартап в Шэньчжэнь, инновационный центр на юге Китая, чтобы получить еще больше возможностей. Сейчас в компании работает более 70 китайских сотрудников.

«Китай лидирует в мире в секторе цифровых и интеллектуальных услуг. Нет лучшего места для производства таких сложных продуктов, чем большой рынок в Китае», — сказал Горен.

Израильская компания Bermad, которая специализируется на предоставлении решений для управления водными ресурсами предприятиям, вышла на китайский рынок 25 лет назад и открыла офисы в таких городах, как Сямынь, Шанхай и Чэнду, заявил ее генерального директора Дэн Лешема.

«Рынок Израиля невелик. Китай обладает богатыми водными ресурсами, и его рынок сельскохозяйственного орошения — это такое огромное пространство для нас», — сказал Лешем.

Также на форуме генеральный консул Израиля в Южном Китае Пелег Леви выразил надежду, что еще больше израильских компаний выведут свои технологии на процветающий китайский рынок.

«Израильские компании сотрудничают с китайскими компаниями в таких технологиях, как искусственный интеллект, большие данные, современное и цифровое сельское хозяйство и новые способы образования. То, на что способен Израиль — это привнести инновационные идеи для решения проблем в производственной системе, расширить беспроигрышную ситуацию», — сказал Леви.

В форуме приняли участие бизнесмены из более чем 20 израильских компаний и более 70 китайских фирм, базирующихся в Сямыне.