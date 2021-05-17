Пекин, , 02:41 — REGNUM Китай оставался крупнейшим рынком сбыта необработанной древесины из Германии в 2020 году, поскольку около половины, или 6,4 млн кубометров, от общего объема экспорта германской древесины поступило в Китай, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Федеральной статистической службы Германии (Destatis), экспорт необработанной древесины из Германии в Китай значительно увеличился с 2015 года, когда его доля составляла всего около 10%. Австрия была вторым по величине пунктом назначения необработанной древесины из Германии в прошлом году, с долей около 19%.

«Строительный бум во время пандемии коронавируса повысил спрос на древесину в качестве строительного материала в Германии и за рубежом», — сообщили в Destatis.

По данным службы, в прошлом году Германия экспортировала в общей сложности 12,7 млн кубометров необработанной древесины на сумму 845 млн евро ($1,03 млрд). В количественном выражении этот показатель увеличился на 42,6% в годовом исчислении.

Растущий международный спрос был отражен «рекордными показателями вырубки древесины» в Германии. По данным Destatis, в прошлом году в немецких лесах было вырублено 80,4 млн кубометров древесины, что является самым высоким уровнем с момента воссоединения Германии в 1990 году.

Поврежденные деревья и леса были основной причиной рекордного уровня вырубки древесины в Германии. По данным Destatis, вырубка древесины из-за заражения насекомыми составила более половины общего объема заготовки древесины в 2020 году.

Результаты прошлогодней оценки состояния лесов были одними из худших со времени представления первого доклада в 1984 году. Только 21% всех деревьев в Германии не имеют дефолиации кроны.