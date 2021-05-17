Богота, , 02:30 — REGNUM Решение назначить новую общенациональную акцию протеста приняли представители профсоюзов и общественных организаций, входящих в национальный забастовочный комитет Колумбии. Об этом 17 мая сообщила радиостанция La FM.

Представитель организации Фабио Ариас уточнил, что протестная акция против налоговой реформы назначена на 19 мая. Ариас выразил надежду на то, что новый маш будет «масштабным, мощным и мирным».

Напомним, масштабные акции протеста против налоговой реформы начались в Колумбии 28 апреля. В ряде крупных городов страны акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 42 человека, пострадали более тысячи. При этом акции протеста продолжились и после уступок правительства и согласия властей внести изменения в планы реформы, а министр финансов ушёл в отставку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дефиците продовольствия, который начался в Колумбии после трёх недель протестов.

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