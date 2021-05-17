Иерусалим, , 01:59 — REGNUM Сирены воздушной тревоги вновь сработали, оповещая население о ракетных обстрелах с территории сектора Газа, в израильском городе Беэр-Шева. Об этом 178 мая сообщила пресс-служба армии Израиля.

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Уточняется, что сирены ПВО звучат в городе Беэр-Шева и в его окрестностях на юге Израиля. По данным армии Израиля, начиная с 10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено около трёх тысяч ракет, из них около 450 упали на территории Палестины, системой ПВО «Железный купол» было перехвачено более 1200 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля продолжит предпринимать действия против радикалов в секторе Газа.

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