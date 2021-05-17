Тимур Кондратьев, 17 мая 2021, 09:30 — REGNUM Заявление президента Российской академии наук Александра Сергеева о том, что отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567
Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567

"Неужели до ответственных людей стала доходить очевидная мысль? Надо вернуть систему обучения, что была при СССР, иначе российским мозгам наступит кирдык», — считает Сергей Г.

Многие пользователи с восторгом встретили данное заявление руководителя РАН. Люди отметили, что наконец-то наступил тот день, когда руководство России стало открывать свои глаза на то, что действительно происходит в стране.

«Так общество давно об этом знает и требует изменения статьи в Конституции, по которой наше государство не может иметь своей идеологии, но в то же время все чужие идеологии в стране, по сути, разрешены. Поэтому мы имеем прямых врагов страны на своей территории, и никого тут уже не накажешь», — пишет Людмила Г.

Некоторые комментаторы напомнили, что на данный момент в России правит лишь одна идеология — капитализм. Люди убеждены, что под гнётом этой идеологии невозможно предоставить всем без исключения качественное образование, а скорее, наоборот, такой уровень сейчас доступен только исключительным.

«Идеология в капитализме одна: «Человек человеку — волк», — указал Данила Р.

«А что, с 1991 были попытки его улучшить? Мне казалось, что либерасты поставили задачу уничтожить образование и достигли в этом больших успехов. Тупыми людьми легче управлять», — отметил Богдан Г.

Ряд граждан привёл в пример слова президента России, который упомянул, что считает идеологией в России патриотизм. По мнению людей, даже согласно позиции главы государства в стране с идеологией крайне плохо.

«Президент сказал, что наша идея — это патриотизм. Но патриотизм закреплён довольным и обеспеченным народом. Вот и не укладывается у них в голове, почему закабалённый в кредитах и долгах, без работы и с нищей пенсией в 65 лет народ исповедует неправильный патриотизм и постоянно высказывает свои претензии», — отметил Афанасий П.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
Kremlin.ru

Но нашлись и те, кто уверен, что никакого значения идеология в образовании не несёт, а всего-то лишь и надо, чтобы были налажены учебные процессы, а также сделать так, чтобы учащиеся были заинтересованы в этом процессе.

«Качество образования зависит от качественных образовательных программ, качественно организованного образовательного процесса, профессионализма преподавателей и доступа свободного ко всей необходимой информации и, что самое главное — заинтересованности учащихся в получении образования, то есть возможные перспективы. Идеология тут ни при чём», — поделилась своим мнением Наталья Г.

Напомним, 16 мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил на форуме «Молодежь и наука», что отсутствие идеологии в российских школах негативно влияет на качество образования.