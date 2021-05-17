Анкара, , 01:32 — REGNUM Режим жёстких карантинных мер, введённых в связи с ростом заболеваемости COVID-19, завершается в Турции. Начиная с 05:00 мск 17 мая в стране начинается процесс выхода из режима полного локдауна. Об этом сказано в циркуляре, распространённом 16 мая пресс-службой минздрава страны.

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Начиная с 17 мая, комендантский час будет действовать в выходные и рабочие дни с 21:00 до 05:00. Частично возобновят работу торговые центры, разрешаются междугородные поездки, кроме времени действия комендантского часа. Все точки общепита будут продолжать работать навынос.

Следующий этап снятия ограничительных мер намечен на 1 июня. Также уточняется, что 17 мая в Анкаре состоится заседание кабинета министров во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, планируется, что по его итогам будет объявлено о дальнейших шагах в борьбе с распространением COVID-19. Отмечается, что благодаря жёстким карантинным мерам удалось снизить суточный прирост новых случаев заражения в 5,5 раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции за сутки было выявлено более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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