Иерусалим, , 01:01 — REGNUM Около 219 человек были госпитализированы в результате обрушения трибуны в синагоге близ Иерусалима. Об этом 16 мая сообщает израильское радио Kan.

По предварительной информации, состояние 15 пострадавших оценивается как тяжёлое, у остальных ранения средней тяжести, либо лёгкие травмы. Полиция ИЗраиля начала расследование обстоятельств ЧП, в ближайшее время предполагается арестовать первых подозреваемых в произошедшей трагедии.

Напомним, обрушение трибуны произошло в синагоге в в городе Гиват-Зеэв, расположенном к северу от Иерусалима. На месте ЧП погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 167 пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима.

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