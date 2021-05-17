Москва, , 09:20 — REGNUM Единым читательским билетом в Москве пользуются уже более 500 тыс. жителей. Об этом 17 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

При помощи этого билета горожанам не надо регистрироваться в каждой библиотеке отдельно — читатель получает доступ к фонду любой из них. Таким образом владелец единого билета может воспользоваться любым из 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также газетами и журналами.

«Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 миллиона изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература», — сказала вице-мэр.

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