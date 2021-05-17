Тирана, , 06:51 — REGNUM Министр здравоохранения и социальной защиты Албании Огерта Манастирлиу 16 мая сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что свыше 200 тысяч граждан страны уже получили обе дозы вакцины от коронавируса.

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Всего, сообщает министр, было произведено 664 452 инъекции вакцины, 212 418 человек получили две дозы вакцины.

За последние четыре месяца число активных случаев заражения коронавирусом в Албании сократилось в семь раз — с 35 тысяч до пяти. Суточная смертность опустилась до уровня 2−3 жертвы в сутки. В стране готовятся открыть туристический сезон с минимальными ограничениями.