Скопье, , 06:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 16 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2557 образцов в стране выявили 62 носителя коронавируса. Еще 245 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 689 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5211 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 145 821 пациент выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 3636 человек — за последнюю неделю это число сократилось вдвое, за это же время умерли 100 носителей коронавируса, при этом суточная смертность снижается.

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