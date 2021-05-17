Торонто, Канада, , 00:21 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в западной части канадского города Торонто. Об этом 16 мая сообщает телеканал CBC.

По предварительной информации, неизвестный мужчина вышел из автомобиля с огнестрельным оружием и открыл стрельбу по людям, сидевшим в другом автомобиле. В результате ЧП были ранены пять человек, все они были госпитализированы, один из пострадавших скончался в больнице.

Отмечается, что следы от выстрелов были найдены на стене ближайшего к месту происшествия дома. Подозреваемый в стрельбе скрылся с места происшествия. В настоящее время мужчина объявлен в розыск.

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