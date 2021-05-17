Тирана, , 06:52 — REGNUM В Албании 13 мая в результате обследования 1862 человек выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 1231 пациент выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 132 015 случаев заражения коронавирусом. 124 312 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2432 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 5271, из них абсолютное большинство — в Тиране. На стационарном лечении находятся 85 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже четвертый месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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