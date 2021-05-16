Анкара, , 23:49 — REGNUM В Турции за минувшие сутки выявили 10 512 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 5 117 374 носителя SARS-CoV-2.

Отмечается, что за это же время в стране скончались 44 760 пациентов с COVID-19, за сутки в стране умерли 223 человека.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая турецкий президент Тайип Эрдоган рассказал, что с 17 мая в Турции начнется постепенное снятие связанных с пандемией коронавирусной инфекции жестких мер ограничений.

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