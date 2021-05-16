Амстердам, , 23:48 — REGNUM В Роттердаме (Нидерланды) началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса «Евровидение».

Российская певица Манижа вышла на «Бирюзовую дорожку» в красном шелковом комбинезоне с расклешенными брюками, а также мантией с крупным узором и оранжевым кокошником необычной формы.

Напомним, «Евровидение-2021» будет проходить с 18 по 22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме. Россию на конкурсе представляет певица Manizha. Ранее министерство образования, науки и культуры Нидерландов решило провести конкурс в присутствии зрителей.

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