Минск, , 23:36 — REGNUM В Белоруссии после прошедших в августе 2020 года президентских выборов осуждены более 80 неонацистов, сообщил 16 мая генпрокурор республики Андрей Швед.

«В прошлом и текущем году в Белоруссии привлечено к ответственности более 80 лидеров и активных участников нацистских и ультраправых организаций», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Это результат того, что извне пытаются в наше общество эти идеи нацизма протолкнуть, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Швед заявил, что в 2020 году в Белоруссии было составлено 88 административных материалов в связи с неонацистскими поступками и действиями — это в 12−14 раз больше, чем за все предыдущие годы.

Рассказывая о борьбе с героизацией нацистов в Белоруссии, он отметил: «В частности, уже представлены факты, что на протяжении многих лет на территории Брестской и Гродненской областей посредством деятельности лиц, которые финансировались из Польши проводились мероприятия по реабилитации поляков, которые совершали зверские действия на территории Белоруссии под флагами так называемой Армии Крайовой».

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