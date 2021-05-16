Луганск, 16 мая 2021, 23:18 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), упал на минное поле в Донбассе. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщил 16 мая официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий журналистам.
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«Из-за несогласованных действий расчетом станции (постановки) помех «Буковель-АД» были подавлены каналы управления БПЛА (80-й отдельной десантно-штурмовой) бригады», — сказал он.
По его словам, по факту утраты беспилотника служебное разбирательство проводит командование 1-го батальона 80-й бригады бригады ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что боевики ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
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