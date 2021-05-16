Скопье, , 23:33 — REGNUM В македонскую поликлинику «Яне Сандански» 15 мая доставили 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании «Sinofarm». Вакцины стали даром Пекина Северной Македонии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче заявил, встречая вакцины в здании поликлиники, что объем партии (100 тысяч доз) окажет значительное влияние на ход вакцинации в стране с таким небольшим населением (2 млн человек — ИА REGNUM) как у Северной Македонии.

Министр отметил, что вакцина от COVID-19 является единственным оружием в борьбе с пандемией и напомнил, что «друг в беде — ближе брата».

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